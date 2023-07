L’addio di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 e Mediaset (il contratto le scade a dicembre) ha sconvolto tutti, volti famosi compresi. E così, in tantissimi hanno commentato questa notizia arrivata nella stessa giornata della diffusione dei Palinsesti dell’azienda.

Volti Mediaset commentano l’addio di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5

“Sei e rimarrai sempre la migliore!”, ha scritto Taylor Mega. Sandra Milo ha commentato la notizia in maniera più approfondita tranquillizzando la collega sul suo futuro in TV:

Al di là di tutto, sono certa che fioccheranno le proposte. Figuriamoci se una professionista seria, preparata, appassionata come te in men che non si dica, prima ancora della naturale scadenza del contratto, non troverà una collocazione più che adeguata! Un abbraccio sincero.

Spazio anche per il pensiero di Samantha De Grenet, spesso ospite dei salotti di Barbara d’Urso:

Non sempre e non tutte le storie d’ amore finiscono bene e questo può accadere anche nei rapporti di lavoro. Non è andata come ti aspettavi e questo me ne dispiace moltissimo, ma una cosa è certa: nessuno può mettere in dubbio la tua professionalità! Ti abbraccio forte con la certezza di rivederti “protagonista” molto presto con nuove sfide.

Anche Stefania Pezzopane ha commentato:

Trovo questa vicenda grottesca. Quando si prendono decisioni pubbliche bisognerebbe avere il coraggio di darne spiegazioni. Un abbraccio grande.

Pure Daniela Martani ha voluto dire la sua:

Sono stata per 13 anni ospite nelle tue trasmissioni, mi ha sempre dato voce, non posso che ringraziarti per questo. Mi dispiace davvero che sia finita così.

E ancora, Guendalina Tavassi:

Barbara mi dispiace davvero tantissimo. Ma tu sei una grande donna, una grande professionista, una donna fantastica e ti seguiremo ovunque.

Ed Elisa D’Ospina:

Qualsiasi rapporto può terminare che sia affettivo o lavorativo ma ciò che non deve mai mancare è il rispetto. Dopo 15 anni in un’azienda avere almeno la possibilità di salutare il proprio pubblico, avere il tempo per organizzarsi e cercare altro credo sia il minimo. Forza Barbara.

Nina Zilli, Dayane Mello, Nick Cerioni, Eva Grimaldi, Gabriella Labate, Lucia Bramieri, Roger Garth, Salvo Veneziano, Jane Alexander ed Enzo Miccio hanno commentato con un cuore.