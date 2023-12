Mattia Zenzola bacchettato da Carolyn Smith a Ballando con le stelle, ecco per quale motivo

Carolyn Smith ha bacchettato gli interpreti del musical di “Mare Fuori” (compreso Mattia Zenzola) dopo la loro esibizione in pista a Ballando con le stelle: cosa è accaduto? Scopriamolo!

Tra i presenti in studio anche Mattia Zenzola, ex vincitore di Amici e ballerino di latino americano molto apprezzato. Sulla pista sono arrivati anche alcuni membri del cast del musical.

In particolare, si sono scatenati Maria Esposito (nota come Rosa Ricci sia sul set che sul palco), il suo ex fidanzato e partner di scena Antonio Orefice, Giulia Luzi e Mattia Zenzola.

Poi è arrivato il momento imbarazzante in cui i ballerini e attori del musical hanno sfilato davanti alla giuria.

Carolyn Smith ha alzato la voce:

Però devo dire una cosa che mi è dispiaciuta tantissimo. Non avete voluto fare la foto con me perché dovevate mangiare.

Praticamente, li ha accusati di averla snobbata.

Ghiaccio totale, con la Carlucci che ha cercato di sistemare la situazione: “Dopo la foto facciamo tutti insieme”, ha detto sorridendo, cercando di far passare tutto in allegria.

Mattia Zenzola ha però svelato di aver fatto la foto con la Smith: “Io l’ho fatta!”. “Non avete fatto una foto con Carolyn? Che coraggio!” ha scherzato Selvaggia Lucarelli, cercando di sciogliere l’atmosfera pesante.