Bacio tra Lorenzo Tano e Lucrezia Lando in diretta tv: “Ci hanno messo anche la lingua!”

Alla fine, bacio fu. Ormai da settimane, a Ballando con le Stelle si rincorre un quesito: cosa c’è davvero tra Lorenzo Tano e Lucrezia Lando? Forse la risposta potrebbe essere tutta racchiusa dietro il bacio che i due giovani si sono scambiati ieri sera in diretta tv, durante la loro esibizione. Il figlio di Rocco Siffredi avrebbe deciso finalmente di lasciarsi andare ai sentimenti?

Bacio tra Lorenzo Tano e Lucrezia Lando a Ballando con le Stelle

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando sono una coppia? Certamente i due sono molto legati e non solo per via della competizione a Ballando con le Stelle. I due si sono scambiati parole dolci che lasciano trapelare la nascita di un sentimento sincero.

La stessa Lando ha ammesso di stare molto bene insieme a Lorenzo e la giuria si è fatta trascinare da questa ondata di romanticismo, che è culminato ieri sera in un bacio al termine della loro performance. Selvaggia Lucarelli ha commentato:

Noi ci aspettavamo altro, di fare battute e doppi sensi. E invece hai portato qui l’amore romantico. I tuoi genitori ti hanno educato bene!

“Papà e mamma sono così e me l’hanno insegnato”, è stata la replica del concorrente. Più audace il commento di Rossella Erra, che è andata ben oltre l’amore romantico: