Helena Prestes dopo l’Isola dei Famosi è pronta a sposare il fidanzato Carlo Motta? Intervistata da FanPage, la modella ha svelato anche gli attuali rapporti con Antonino Spinalbese.

Matrimonio tra Helena Prestes e Carlo Motta? Ecco la sua risposta

Come e quando ho conosciuto il tuo fidanzato Carlo Motta? L’ho incontrato la scorsa estate, quando ero single da circa sei mesi. La mia amica Dayane Mello mi ha portato a una festa a Como, in cui c’era anche lui. Una volta arrivata, lo vedo con il dito rotto che mi guarda e dice: “Wow, chi sei?”. Mi trattava come se fossi una principessa. La settimana dopo vado sempre con Dayane in una spa e lui, vedendo da Instagram il luogo in cui ci trovavamo, è apparso lì. Ci spostiamo in sauna insieme, parliamo e all’improvviso mi dà un bacio. Quel giorno siamo stati insieme, ma io non ero sicura perché mi ero appena lasciata da un rapporto molto lungo.

Poi all’Isola dei Famosi Helena ha capito di essere davvero innamorata di Carlo:

In Honduras ho capito di essere davvero presa. Mi mettevo a piangere di nascosto nella capanna perché mi mancava, volevo che fosse lì con me. Quando mi ha proposto di andare a convivere è stata la cosa più bella. Non mi ha detto andiamo a vivere in un posto in particolare, ma: “Dove decidi di andare, io vengo con te”.

Durante l’Isola dei Famosi era arrivata la proposta di fidanzamento ufficiale. Prossima tappa il matrimonio?

Se mi fa la proposta, io penso proprio di sposarlo.

I rapporti con Antonino Spinalbese ed Helena

Recentemente, alla festa organizzata dal settimanale Chi, Helena Prestes ha rivisto Antonino Spinalbese con cui in passato ha avuto un flirt:

In che rapporti siamo? Antonino è il co-founder dell’agenzia di comunicazione e social media in cui lavoro da un anno. Tra noi, come ho specificato più volte, c’è solamente un rapporto di lavoro.