Massimo Palma, ecco chi è il fidanzato di Cristina D’Avena

Massimo Palma è il fidanzato (storico) di Cristina D’Avena, la voce indimenticabile di molte delle nostre sigle dei cartoni animati preferiti, ha un compagno di vita altrettanto affascinante con il quale condivide la sua vita privata.

Chi è Massimo Palma? Tutto sul fidanzato di Cristina D’Avena

Massimo Palma è un personaggio riservato che lavora nel mondo dello spettacolo. Dal 1989, è il titolare e responsabile dell’agenzia di spettacolo Crioma s.r.l., attraverso la quale segue diversi artisti, tra cui la sua compagna Cristina D’Avena.

Laureato in Economia e Commercio all’Università di Bologna, Palma ha anche lavorato con la Warner Music Italy.

La loro storia d’amore

Cristina D’Avena e Massimo Palma si sono conosciuti per caso, ma da quel momento non si sono più lasciati. Tra di loro c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine. La coppia è molto affiatata e lui segue la sua dolce metà in tutti i suoi viaggi di lavoro.

Palma non solo è il compagno di Cristina, ma è anche un punto di riferimento professionale per lei. Si è impegnato personalmente nella produzione dell’album di Cristina D’Avena, “Duets Forever – Tutti cantano Cristina”, uscito nel 2018.

Il progetto ha offerto duetti esilaranti tra la cantante e nomi famosi del panorama musicale come Elisa, Malika Ayane, Patty Pravo, Alessandra Amoroso e Nek, con l’arrangiamento delle indimenticabili sigle dei cartoni animati.

Nonostante la riservatezza, Cristina D’Avena ha recentemente condiviso alcune parole dolci sul suo fidanzato: “È un compagno meraviglioso che mi ama e mi ascolta tanto”.