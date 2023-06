Ho amato Marina La Rosa fin dal giorno zero. Tutti “odiavano” la gatta morta della prima edizione del Grande Fratello mentre io ne ero totalmente “ipnotizzata” (ed avevo ragione).

Marina La Rosa “on fire”: “Helena? Una stronz*!” e su Arisa e Pausini…

Come ben sapete Marina La Rosa ha una laurea in psicologia e, proprio per questo motivo, risponde sempre scherzosamente alle domande dei follower.

Ecco perché ha detto la sua anche su Helena Prestes, analizzandola proprio dal punto di vista psicologico:

La psicologia come definirebbe il carattere di Helena? Stron*a. In psicologia la diagnosi è stron*a.

Marina La Rosa ha parlato pure di Arisa:

La vera assurdità è sostenere di apprezzare la Meloni in quanto sembra (ad Arisa) “una mamma severa e spaventata che si preoccupa per i suoi figli e cerca di fare il loro bene, ma, non potendo accontentare tutti, ne penalizzerà qualcuno”. Dai, e che sarà quel qualcuno se non la comunità Lgbtq? Ecco, che lei sia d’accordo o meno con la gestazione per altri non mi interessa (ognuno è libero di avere le sue opinioni), mi interessa questa affermazione che trovo davvero agghiacciante.

Marina si è scagliata pure contro Laura Pausini:

Ricordo che l’anno scorso, la vostra beniamina, Laura Pausini, in un programma tv si è rifiutata di intonare un pezzo in diretta. Il pezzo in questione era Bella ciao. Strano no? Ve le scegliete accuratamente insomma.