Maria De Filippi è stata ospite in radio dal marito Maurizio Costanzo durante “Facciamo finta che” in onda su R101 con Carlotta Quadri. La conduttrice ha parlato dell’addio di Marcello Sacchetta ad Amici ed ha svelato come è nato il talent show.

Maria De Filippi parla dell’addio di Marcello Sacchetta ad Amici

Quest’anno per il ballo è capitato che Marcello Sacchetta se n’è andato dal programma per sua scelta perché vuole iniziare a fare altro nella vita. Avevamo fatto i casting di ballo e i ragazzi quando vengono portano coreografie loro. Io ero molto colpita dalle coreografie che portava un ragazzo e gli avevo chiesto chi fosse il suo coreografo e questo mi cita un cognome, e il cognome era Porcelluzzi. A quel punto io dico ai miei ‘Tanto bravo questo Porcelluzzi, facciamogli fare uno stage’. Poi Marcello se ne va, lui faceva tante delle coreografie di Amici, e io dico ‘Chiamiamo questo Porcelluzzi’. In realtà questo Porcelluzzi io lo conoscevo per nome, non per cognome, perché i ragazzi di Amici hanno scritto il nome sulla maglia. Ed era un ragazzo che aveva partecipato ad Amici 14 che ora è diventato un coreografo.

Come è nato il talent

All’epoca io lavoravo per te (Maurizio, ndr) che facevi comunicazione per la Fiat. La Fiat doveva lanciare mi sembra, magari adesso mi sbaglio, una Vespa o una macchina. A un certo punto arrivarono queste ricerche di marketing sui ragazzi e lì nacque l’idea di Amici.