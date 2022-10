Marco Bellavia, dopo il ritiro dal Grande Fratello Vip, torna sui social e lo fa nel migliore dei modi possibili. Il volto di Bim Bum Bam, si è presentato sorridente insieme al figlio Filippo.

Marco Bellavia torna sui social, le prime parole dopo il Grande Fratello Vip

Nel video che trovate in apertura del nostro articolo, Marco appare sereno finalmente riunito all’amatissimo figlio che tanto lo ha sostenuto durante la sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip.

Per Marco, dopo uscita, è arrivata una vera ondata di amore e affetto (quello che non ha ricevuto nella Casa per colpa della superficialità e l’indifferenza) anche da parte di molti volti noti del mondo dello spettacolo italiano.

Felicissima di vederlo sorridere al fianco di Filippo.

