Marco Bellavia non mentiva assolutamente quando diceva di essere cotto di Pamela Prati in tempi non sospetti e ben prima di mettere piede nella Casa del Grande Fratello Vip.

Marco Bellavia aspetta “da una vita” Pamela Prati

Ed infatti, quando era ancora nella Casa, è spuntato fuori un suo messaggio privato mandato a Pamela su Instagram che datava 4 gennaio 2016: “Bella che sei… sempre più bella. Ci siamo conosciuti anni fa a Mediaset. Ora sei il top, complimenti! Volevo dirtelo”, scriveva Marco Bellavia.

All’epoca Pamela non aveva risposto al suo messaggio. Le mie superstar di Twitter, proprio in queste ore, hanno scoperto un altro tassello in più.

Ed infatti, proprio il 4 gennaio 2016, Pamela Prati aveva condiviso un selfie sul suo account ufficiale di Instagram al quale Marco Bellavia aveva cliccato “like” mostrando già ammirazione (e confermando la sua “cotta”).

Successivamente le avrebbe scritto in privato (le date coincidono). Se questo non è romanticismo ditemi cosa diavolo potrebbe essere…

Mi hanno mandato questo screen in dm, io me la sto facendo sotto, lui sul serio ha messo like alla foto e subito dopo le ha scritto pic.twitter.com/I0P9Ga4CTi — ℕ , ℕ (@seitrasparente) November 18, 2022