Marco Bellavia, dopo il confronto avuto con Pamela Prati ed i Vipponi, non ha più fatto ritorno nello studio del GF Vip. Sulla questione si era espresso il suo manager e più di recente anche lo stesso Alfonso Signorini, ma nel frattempo l’ex Vippone continua ad essere attivo sui social.

Marco Bellavia e le parole per Pamela Prati

Nelle passate ore Marco Bellavia ha ricondiviso nelle sue Instagram Stories un post dello staff di Pamela Prati nel quale si invitava a votare a sostegno della showgirl. Il motivo è la sua presenza al televoto che la vede a rischio eliminazione in occasione della puntata di domani del GF Vip.

“La mia Pamela”, ha scritto Bellavia condividendo il post dello staff della showgirl.

Diverse ore dopo ha postato un’altra Story sempre sull’ex diva del Bagaglino: si tratta anche questa volta di un post dello staff, ma a colpire sono le parole scritte da Marco Bellavia nei confronti della donna:

Donna onesta, sincera, reale e leale. Soffre per il suo passato e per il presente. Merita un futuro sfolforante. E’ Pamela Prati. Io ho votato per salvarla e sarebbe bello vincesse il GF Vip.