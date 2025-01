Maratona di Harry Potter 2025 su Italia 1: ecco i film e le date di messa in onda

Italia 1 riporta in TV l’incanto del maghetto più famoso al mondo con una nuova maratona dedicata alla saga di Harry Potter. A partire da giovedì 16 gennaio 2025, ogni giovedì sera sarà trasmesso uno dei capitoli della leggendaria serie cinematografica, fino all’epico finale previsto per il 6 marzo.

Torna la magia: la maratona di Harry Potter 2025 su Italia 1

Una tradizione che ormai è diventata un classico per gli appassionati della saga e che rappresenta un appuntamento fisso per famiglie e fan di ogni età.

Ecco il calendario completo dei film che verranno trasmessi:

16 gennaio – Harry Potter e la Pietra Filosofale : l’inizio della magia.

23 gennaio – Harry Potter e la Camera dei Segreti : un viaggio nei misteri di Hogwarts.

30 gennaio – Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban : un capitolo acclamato dalla critica.

6 febbraio – Harry Potter e il Calice di Fuoco : tra pericoli e competizioni.

13 febbraio – Harry Potter e l’Ordine della Fenice : la battaglia contro l’oscurità inizia.

20 febbraio – Harry Potter e il Principe Mezzosangue : i segreti di Voldemort.

27 febbraio – Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 1 : il conto alla rovescia verso la fine.

6 marzo – Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2 : lo scontro finale a Hogwarts.

Un’occasione imperdibile per i fan della saga

Questa maratona rappresenta un momento speciale per i fan, ma è anche un’opportunità perfetta per chi si avvicina per la prima volta al magico universo creato da J.K. Rowling.

Non è ancora chiaro se Italia 1 trasmetterà anche i film della saga prequel Animali Fantastici. Per ora, l’attenzione è tutta rivolta ai sette libri trasposti in otto film che hanno segnato una generazione.