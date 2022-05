Manuel Bortuzzo beccato (ancora) con la sua ex fidanzata. Dopo la “paparazzata” dello scorso 25 aprile, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, dopo aver lasciato Lulù Selassiè, è stato pizzicato nuovamente con Federica Pizzi.

Manuel Bortuzzo pizzicato (ancora) con la sua ex fidanzata Federica Pizzi

Da una festa all’altra. Dopo il 25 aprile, anche nel corso del primo maggio Manuel Bortuzzo ha deciso di festeggiare la festa dei lavoratori insieme alla sua ex fidanzata Federica Pizzi.

Dopo aver lasciato Lulù Selassiè con un freddo e distaccato comunicato stampa, il nuotatore (in attesa di vedere in TV il film sulla sua vita) ha deciso di voltare pagina “archiviando” la sua storia d’amore nata nella Casa del GF Vip.

Manuel e Federica non sono stati beccati in atteggiamenti intimi, questo bisogna precisarlo. Tuttavia, la ex coppia dopo gli incontri ha ripreso pure a seguirsi sui social, dopo avere confermato di essere rimasti in buoni rapporti.

E se Manuel continua a vedersi con la sua ex fidanzata, Lulù Selassiè si sta dedicando anche alla sua carriera in vista della pubblicazione del suo primo album.

A tal proposito, gli estimatori in rete hanno chiesto una collaborazione speciale con un ex volto di Amici 21: presto ci saranno belle news? Staremo a vedere!