Lulù Selassiè, come spoilerato da alcune dirette su Instagram, è pronta per pubblicare il suo primo album. Anche la sorella Clarissa debutterà a breve nella musica ma con un singolo. Nel frattempo, gli estimatori della princess hanno chiesto un duetto particolare con protagonista un ex volto di Amici 21.

Lulù Selassiè: duetto con LDA dopo Amici 21? La richiesta dei fan

Stiamo parlando di LDA, cantante eliminato nel corso della sesta puntata del serale di Amici 21. Il figlio di Gigi D’Alessio, infatti, è alle prese con la pubblicazione del suo primo lavoro in studio: accoglierà la richiesta dei fan di Lulù Selassiè?

Lulù Selassiè, ospite di Casa Chi insieme a Jessica e Clarissa, aveva già parlato del suo futuro lavorativo nella musica subito dopo il Grande Fratello Vip:

Vorrei continuare nel mondo dello spettacolo e poi, ovviamente, tra un po’… nel futuro… sì, esce il mio brano! Quando uscirà il mio disco? Non posso dire nulla.

Lei ti adora non ho certezze ma neanche dubbi perché ama i cantanti e i napoletani se poi sono cantanti napoletani ancora meglio #albumLDA pic.twitter.com/5gAr7pxOUb — MammaATempoPienoDiLulú‍♀️ (@sonounafatina_) April 29, 2022