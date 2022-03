Manila Nazzaro ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, ha parlato della sua vita e della sua carriera, compresa la sua ultima esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip.

Lorenzo Amoruso quando Manila si trovava dentro la Casa del GF Vip ha avuto un momento di sconforto dopo le parole che Katia Ricciarelli aveva utilizzato nei suoi confronti:

Quando sono uscita la mia migliore amica me lo ha raccontato… lui si era talmente arrabbiato per una situazione dopo un commento di Katia Ricciarelli. Il fatto che io non avessi preso immediatamente le distanze…

Katia ha raccontato a Davide che secondo lei io non meritavo la finale semplicemente perché ormai a 44 anni avevo figli, compagno e lavoro e non aveva più senso. Perché dire una cosa del genere? Non è così!

Perché io a 40 anni sono rinata ed ho riscoperto cosa vuol dire innamorarsi ancora credendo di nuovo ad una serie di sentimenti belli dopo la fine di un matrimonio, la malattia… io avevo quasi perso la speranza di poter tornare ad essere felice e serena.