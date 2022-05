Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno espresso il loro punto di vista sulla rottura tra Manuel e Lulù. Dopo l’opinione di Katia Ricciarelli, Aldo Montano, Sophie Codegoni e Davide Silvestri, pure Manila Nazzaro è intervenuta nuovamente difendendo la famiglia Bortuzzo e facendo un invito alla princess.

Manila Nazzaro difende (ancora) la famiglia di Manuel Bortuzzo dopo la rottura con Lulù

Mi dispiace moltissimo. Erano la coppia in cui credevo di più. Ma fuori dalla Casa c’è la prova del nove: la vita reale. Lì sono venuti fuori i caratteri diversi e il post GF Vip ha portato Manuel – perché lui ha deciso di chiudere – a recuperare la sua tranquillità. Faccio comunque un in bocca al lupo a entrambi, perché nella Casa sono stati una forza. Ma i sentimenti veri nella vita reale hanno un altro peso. Ingiusto dare colpe a terzi o mettere in mezzo le famiglie, così come ha fatto Lulù, parlando della famiglia di Manuel, persone perbene. Quando il cuore smette di battere, finisce l’amore. Stop.

Le parole di Manila non corrispondono alla realtà dei fatti. Innanzitutto, proprio Lulù è certa che Manuel sia ancora innamorato di lei (chi meglio della diretta interessata può saperlo?) e, in secondo luogo, dovrebbe essere Franco Bortuzzo a capire che non dovrebbe mettersi in mezzo agli affari personali del figlio e, proprio le parole della Selassiè (tra le pagine di Chi Magazine) ne sono ancora una volta la dimostrazione.

Interviene anche Giacomo Urtis