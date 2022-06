Malore per Lory Del Santo dopo l’Isola dei Famosi: “Crampi e vomito”, ecco cosa è successo al locale di Flavio Briatore

La prima uscita a cena per Lory Del Santo non si è rivelata – di certo – una passeggiata di salute. Dopo l’Isola dei Famosi si è recata al Crazy Pizza, ristorante di Flavio Briatore e si è sentita male così come riportano Biccy (al quale l’ex naufraga ha rilasciato una intervista esclusiva) e IlSussidiario.net.

Malore per Lory Del Santo dopo l’Isola dei Famosi: “Crampi e vomito”

“Al Crazy Pizza i bagni sono al piano di sotto, ho sceso le scale e mi sono subito sentita male. C’era qualcosa che non andava, avevo dei fortissimi crampi allo stomaco e sudavo. Sudavo così tanto che ero tutta bagnata, come se fossi uscita dall’acqua”, ha svelato.

Per questo Lory Del Santo è stata raggiunta dai suoi amici: “volevano chiamare l’ambulanza, ma per fortuna dopo aver un po’ vomitato mi sono sentita meglio”.

“Ho letteralmente monopolizzato il bagno per mezzora, alcune signore bussavano che volevano entrare. – si legge ancora su Biccy – E’ stato molto imbarazzante, ma stavo troppo male. La notte ho dormito col piumone invernale e solo ora mi sono un po’ ripresa”.

Stando a quanto risulta anche alla redazione de IlSussidiario.net, Lory Del Santo avrebbe destato non poca preoccupazione presso i suoi due amici.