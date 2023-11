Valeria Pasciuti, la madre di Sophie Codegoni, è stata messa in difficoltà dagli audio rivelati da Fabrizio Corona sul suo sito Dillinger News. L’ex re dei paparazzi ha pubblicato dei vocali che mostrerebbero il lato oscuro della donna, che avrebbe sfruttato la figlia per fini mediatici.

La madre di Sophie “risponde” a Fabrizio Corona

La Pasciuti ha risposto con una frase tratta dal “Calendario degli aforismi”, ma forse non è stata la scelta più convincente. “Chi dà colpe agli altri ha un viaggio lunghissimo di fronte a sé. Chi dà colpe a se stesso è a metà del viaggio. Chi non dà più colpe a nessuno è già arrivato…Buongiorno”, ha scritto Valeria su Instagram.

Ma cosa contengono gli audio che l’hanno messa in cattiva luce? Si tratta di conversazioni con Valeria Pasciuti protagonista in cui dà alcuni consigli poco appropriati.

Per esempio, le suggerisce di indossare vestiti più corti e scollati al GF Vip, per attirare l’attenzione. Oppure, le dice di sfruttare la notizia di una possibile gravidanza, per fare scalpore.

Insomma, la Pasciuti sembra trattare la figlia come “una bambola che va sfruttata”.

Gli audio confermerebbero le parole di Alessandro Basciano, l’ex fidanzato di Sophie, che a Verissimo aveva accusato l’ex suocera di aver plagiato la ragazza con una cartomante.

Basciano, però, ha sorpreso tutti con una story Instagram in cui ha mostrato Sophie e la sua bambina mentre dormivano. E ha scritto: “Il tempo può cambiare tante cose…. o quasi. Buonanotte”.

Tuttavia la foto condivisa risale allo scorso giugno.