Lulù Selassiè, durante una interessante diretta su Instagram con lo psicologo Elpidio Cecere ha parlato della sua grande sensibilità, svelando di essere stata vittima di razzismo in più di un’occasione: “Sono cose che ti porti dentro per sempre, ti rimangono delle ferite che non potrai mai cancellare”.

Lulù Selassiè dà un consiglio alla se stessa bambina: “Ecco cosa le direi”

Certe volte penso: “ma come si fa ad essere così cattivi?”, io non vorrei mai essere la causa della sofferenza di una persona. – ha continuato la princess – Voglio dare un messaggio di forza a tutte le persone, non solo i bambini ne soffrono ma anche tantissimi adulti.

Lulù ha proseguito:

Cosa direi alla Lulù piccola mentre veniva presa in giro dagli amichetti? Le direi di non ascoltare queste persone e di non perderci nemmeno tempo cercando di piacere cambiando se stessa solamente per piacere a loro perché è una cosa che ho fatto per troppi anni. Le direi di passare più tempo da sola perché quando ero piccola avevo il terrore di rimanere senza amici perché mi sentivo debole, senza qualcuno che mi stesse accanto. Le direi di non perdere tempo dietro queste persone che non cambieranno mai.

La Selassiè ha svelato di avere trovato, in amicizia, persone che la valorizzano:

Se è arrivato qualcuno che mi ha valorizzato? In amicizia sì. Quei pochi amici veri che ho sono persone, quattro o cinque, che ci conoscono da quando siamo piccole e ci hanno amato perché anche loro sono sensibili, particolari e non giudicano. Sono fortunata perché queste persone che ho nella mia vita sono molto simili a me.

La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ammesso di essere una persona fragile:

Ci sono tante persone che si identificano in me. Questo è un messaggio meraviglioso… ed è veramente una cosa pazzesca, io non me lo sarei mai aspettata di essere compresa da tutte queste persone. Io ricevo ogni giorno messaggi e lettere anche da signore di 70 anni e questo mi ha fatto capire di essere arrivata a tutte queste persone. Quando leggo cosa mi scrivono mi emoziono tantissimo. Sono stata definita stupida e debole per la mia sensibilità e la mia bontà. E’ sbagliato… tante persone arroganti che utilizzano questi atteggiamenti sono le persone più deboli in realtà. Mi è capitato tantissime volte nella vita.

Lulù Selassiè ha parlato anche della sue sorelle Jessica e Clarissa lanciando un ultimo messaggio:

Se avete qualsiasi tipo di insicurezza come quelle che abbiamo elencato, non cercate di piacere alle persone che vi giudicano perché tanto rimarranno ignoranti e non vi capiranno mai, siete troppo per queste persone. Io ho preferito estraniarmi e passare più tempo con la mia famiglia e le mie sorelle. Parlate con le persone che vogliono bene al vostro cuore e la vostra anima.

Lulù Selassiè è proprio un cuoricino!