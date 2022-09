Lulù Selassiè elogiata dall’atleta paralimpica Monica Contrafatto

Monica Contrafatto, atleta paralimpica che, in più d’una occasione, si è scagliata contro Manuel Bortuzzo per il suo concetto di disabilità, ha svelato cosa ne pensa di Lulù Selassiè.

È una ragazza giovane che ho apprezzato molto nel momento in cui è andata oltre l’apparenza guardando la sostanza di una persona, così come dovrebbero fare tutti… Visto che molte volte si tiene più all’aspetto fisico etichettando le persone per quel che sembrano e non per quel che sono.

Da amputata molte volte la gente mi guarda con gli occhi del “poverino” altre non vedono le differenze, anzi nelle differenze colgono il meglio e ne traggono spunto per non abbattersi e rinascere e lei è tra quelle che guarda le persone per quel che sono e non in che condizioni “vivono”.