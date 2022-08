Lulù Selassiè in vista dell’arrivo di settembre sta tornando in pista con nuovi progetti. Ieri, durante una diretta social, assaggiando dei gelati, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato ai fan il suo nuovo progetto bomba, dopo aver ribadito la sua passione per la scrittura.

Lulù Selassiè sta scrivendo un libro

Inizierò questa mia rubrica sui libri perché è una cosa che amo, io amo leggere ed è una cosa che voglio condividere con voi. Sono felice che le persone che mi seguono amano la lettura e ameranno quella che sto creando io, non vedo l’ora. Avevo questa idea da tanto tempo, veramente da anni. Ci sono tante cose che vorrei raccontare perché sono belle e tante persone possono rivedersi in te… Questa cosa del libro non sarà presto, è ancora in fase di preparazione, non vi preoccupate ve lo dirò io quando uscirà.

Oltre al libro Lulù Selassiè sta lavorando al suo primo singolo:

Se vi canto qualcosa? No mi dispiace, perché dovrete aspettare qualcosa di molto ma molto più fig* che semplicemente cantare su una diretta di Instagram!

Annunciando una storia scritta da lei:

