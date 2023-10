Alessandra Tripoli è una ballerina di talento conosciuta per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle dal 2014. Nata il 30 Luglio 1987 a Misilmeri, in provincia di Palermo, Alessandra ha 35 anni.

Luca Urso e Liam, chi sono il marito e il figlio di Alessandra Tripoli

Dopo una formazione in danza classica e moderna, Tripoli si è innamorata della danza latino-americana, in cui ha gareggiato anche a livello internazionale. Alessandra si è sposata nel 2016 con il suo partner di danza Luca Urso, dopo un lungo fidanzamento.

I due si conoscono sin da piccoli e per Alessandra, Luca è stato il suo primo ed unico uomo, a cui ha dato il primo bacio a 17 anni. L’11 gennaio 2021 hanno accolto l’arrivo del figlio Liam, nato ad Hong Kong poiché a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19 i coniugi non riescono a rientrare in Italia in tempo.

Alessandra Tripoli ha confessato di essersi sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica al naso non per estetica ma per delle problematiche come una defezione e una frattura in tre punti differenti.

La sua carriera è ricca di successi. Tra le competizioni cui partecipa negli anni si ricordano gli UK Open, il Galaxy Open Championship, l’Imperial Championship e i Campionati internazionali a Londra.

Nel 2013 si trasferisce con il compagno ad Hong Kong, ma torna saltuariamente per ballare anche in Italia.