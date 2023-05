“Non ho tradito Luca Salatino”, lo sfogo di Soraia Ceruti e l’intervento di una ex dama del trono over – VIDEO

Soraia Ceruti sbotta contro gli hater. Nonostante la ex di Uomini e Donne e anche Luca Salatino abbiano fatto delle precisazioni sulla loro rottura, la giovane continua ad essere attaccata.

“Non ho tradito Luca Salatino”, lo sfogo di Soraia Ceruti: “Basta!”

In particolar modo, gli hater di Soraia Ceruti l’accusano di aver tradito Luca Salatino e, proprio in queste ore, la sua amica Aneta (ex dama del trono over) è intervenuta in sua difesa con un commento che trovate anche nel video che vi postiamo in apertura e chiusura del nostro articolo:

Ora basta! Il famoso imprenditore non era forse di Como? Ah no, ora è di Napoli, perché vi fa più comodo così per far fare più chiacchiere . Click su link di beceri pettegolezzi. Le storie purtroppo finiscono ed è una sconfitta per entrambi. Non c’è necessariamente di mezzo una terza persona ogni santa volta che un amore giunge al capolinea. Questa evidentemente sarà la visione di chi affronta la vita così. Più amore e meno perfidia. Vivrete meglio.

Anche Soraia è intervenuta:

Arriverà il momento in cui i romperò il c***o e dirò come sono andate realmente le cose. Tempo al tempo.

