Luca Salatino ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip (per il suo bene ed anche per quello dei telespettatori). L’ex tronista di Uomini e Donne era ormai saturo e stanco, così come ha dimostrato in più di una occasione.

Luca Salatino torna sui social dopo aver lasciato il Grande Fratello Vip

“Questa avventura mi ha dato tanto, ma è giusto che questo percorso lo faccia chi tutti i giorni sta qui con il sorriso e si diverte. Provo a mettercela tutta ma non riesco a essere me stesso”, ha affermato Luca durante la diretta di ieri sera.

Dopo la sua uscita dal Grande Fratello Vip, Salatino è tornato sui social:

Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto in questo percorso. È stato intenso, pieno di emozioni. Fate sempre ciò che vi dice il cuore e ciò che vi fa stare bene. Ringrazio la mia famiglia, la donna della mia vita che mi è sempre stata accanto. Ho bisogno di un po’ di riposo e torneremo più forti di prima. Vi abbraccio tutti.

Luca Salatino ha potuto riabbracciare la sua amata Soraia Ceruti: “Mi sei mancata amore mio”, le parole dell’ex gieffino appena ha avuto modo di rivedere la dolce metà che ha replicato: “Anche tu, non mi sembra vero”.