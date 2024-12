Helena e Lorenzo, confronto nel Tugurio: “Abbiamo sbagliato…”, l’atteso faccia a faccia – VIDEO

Gli ultimi giorni al Grande Fratello hanno visto un acceso confronto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Tutto è iniziato quando Helena, durante un gioco, ha scelto di portare Lorenzo con sé in Tugurio, scatenando malumori tra gli altri concorrenti, in particolare in Shaila Gatta, che si è detta delusa e arrabbiata per essere stata separata dal suo fidanzato.

Helena e Lorenzo: il confronto nel Tugurio

Una volta in Tugurio, Helena ha cercato di spiegare ad Amanda Lecciso e poi direttamente a Lorenzo le ragioni della sua scelta. Ha dichiarato di non provare più alcun sentimento romantico per lui e di voler ristabilire un rapporto amichevole: “Non c’è un’attrazione come amore, fidanzato. Io ho un affetto per te, anche per Luca e Amanda. È lo stesso affetto, non c’è più sentimento nei tuoi confronti”.

Lorenzo e il peso delle incomprensioni

Nonostante le rassicurazioni di Helena, Lorenzo ha sollevato dubbi sulla sincerità della modella, ripercorrendo i momenti di tensione e incomprensioni tra loro. Ha menzionato la loro chat avvenuta prima del programma, definendola un errore, ma senza particolari implicazioni: “Abbiamo sbagliato a fare una cosa che non si fa, però non abbiamo fatto niente di che, è stato un dialogo divertente”.

Lorenzo ha poi sottolineato come la fiducia tra loro sia stata tradita e ha espresso difficoltà nel recuperare un rapporto sereno: “Ci sono cose che mi sono rimaste sul groppone, non mi fanno andare avanti. Tu hai tradito la mia fiducia e mi sono sentito provocato”.

Sentimenti e malintesi

Helena ha cercato di chiarire ulteriormente i propri sentimenti, ammettendo di aver provato una certa infatuazione iniziale, ma senza una reale intenzione romantica: “Non mi hai illusa, ero infatuata. Quando sei partito mi sono aperta con Yulia e mi sono resa conto che non era amore, ma un legame intenso di amicizia”.

Tuttavia, Lorenzo ha ribadito il suo scetticismo, accusando Helena di aver agito d’istinto e di non aver sempre considerato le conseguenze delle sue azioni: “Se tu mi volessi bene davvero non staresti in mezzo alla mia relazione, perché sai che è una cosa delicata”.

Helena e Lorenzo: un rapporto in bilico

Il confronto tra la Prestes e Lorenzo ha evidenziato ferite ancora aperte e sentimenti non del tutto chiariti. Mentre Helena cerca di alleggerire il clima con un approccio più disteso, Lorenzo sembra ancora alle prese con le delusioni accumulate.

Riusciranno i due a trovare un equilibrio e a trasformare le tensioni in un rapporto di complicità?