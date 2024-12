Eliminato Grande Fratello 9 dicembre: Calvani, Stefano, Federica e Amanda, risultati sondaggi

Eliminato Grande Fratello del 9 dicembre 2024: chi uscirà dalla Casa tra Luca Calvani, Stefano Tediosi, Federica Petagna e Amanda Lecciso? Scopriamo cosa dicono i principali sondaggi online.

Eliminato Grande Fratello, sondaggi 9 dicembre 2024

Secondo i risultati dei sondaggi online, ad avere la peggio potrebbe essere Federica Petagna: ecco, a seguire gli screen short con i dati definitivi, compreso il nostro: cosa ne pensate?

La scheda di Federica

Federica Petagna, ventenne originaria di Napoli, è un’estetista specializzata in manicure. Per 8 anni è stata fidanzata con Alfonso, 25 anni, con il quale è andata a convivere un anno fa. La loro relazione è stata segnata dalla gelosia del ragazzo, che non le permetteva di vivere la sua giovane età come lei avrebbe voluto. Federica ha deciso di partecipare a Temptation Island con la speranza che il programma potesse far capire ad Alfonso il suo bisogno di libertà e spensieratezza. Nel corso delle puntate Federica comincia a sentirsi più libera e si avvicina a Stefano. I due fidanzati, però, decidono di uscire dal programma insieme con la promessa da parte di lui di vincere la sua gelosia. Federica, però, non appena rientrata a casa, si è resa conto di non essere più innamorata di lui.

Federica lascia Alfonso ed ammette: “Ho sentito Stefano, ci stiamo conoscendo ma a prescindere da Stefano, non voglio stare con lui”.

