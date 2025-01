Rivolta in casa GF: Lorenzo Spolverato contesta il televoto e la nomination di Shaila, cosa farà in caso di eliminazione – VIDEO

La tensione nella Casa del Grande Fratello è alle stelle dopo l’ultima puntata, andata in onda ieri sera su Canale 5. Gli avvenimenti degli ultimi giorni, con le accese liti tra Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi, hanno catalizzato l’attenzione del pubblico, culminando in un provvedimento che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Dopo le nomination, Lorenzo Spolverato ha espresso il suo pensiero su Shaila Gatta (a rischio eliminazione).

Lorenzo si ribella al Grande Fratello dopo la nonimation di Shaila

La puntata si è rivelata particolarmente pesante per le tre concorrenti coinvolte negli scontri. Jessica Morlacchi ha deciso di abbandonare il reality, dichiarando di non essere d’accordo con il trattamento ricevuto. Per Helena Prestes e Ilaria Galassi, invece, è scattato un televoto d’ufficio, con la decisione finale affidata al pubblico.

La scelta della produzione di proseguire con le nomination ha generato malcontento tra gli inquilini. In particolare, la decisione di mandare al televoto anche altri concorrenti, oltre a Helena e Ilaria, ha suscitato critiche. Shaila Gatta, Tommaso Franchi, e Luca Calvani si sono trovati in nomination, scatenando le ire di alcuni concorrenti.

Tra i più contrariati, Lorenzo Spolverato ha espresso il suo disappunto, minacciando di lasciare la casa qualora Shaila Gatta venisse eliminata:

Il discorso di Jessica se lo vedi con la mente lucida può risultare molto incalzante, ma il fatto è che viene giustificata solo l’altra parte e si finisce con un televoto in cui ci sono le due che devono essere penalizzate in qualche modo e altre tre persone che non c’entrano un ca**o. Questo è quello che a me dispiace, adesso metti caso esce Shaila tra le cinque dopo quello che è successo, me ne vado.

Lorenzo ha poi criticato apertamente il metodo di gestione delle nomination, ritenendo ingiusto che il televoto coinvolga concorrenti non direttamente implicati nelle liti:

Dico come funziona tutto questo? Dovevano fare un televoto per loro e un televoto per la nomination normale.

Con un clima così teso, il futuro dei concorrenti sembra sempre più incerto. Le prossime puntate promettono ulteriori colpi di scena, con il pubblico che avrà un ruolo cruciale nel determinare le sorti di Helena, Ilaria, e gli altri nominati.