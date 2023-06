Lorella Cuccarini verso la Rai? Ecco la sua decisione

Dopo essere tornata in Rai e la conduzione de La Vita in diretta al fianco di Alberto Matano, Lorella Cuccarini è tornata a Mediaset e Maria De Filippi le ha regalato la seconda giovinezza televisiva.

In queste ore Dagospia ha svelato la proposta della Rai e il tentativo di riportarla dalla “mamma” di Viale Mazzini, cosa avrà deciso l’ex ballerina? Ecco il retroscena:

Dopo essere stata brutalmente rimossa dalla conduzione de La Vita in Diretta su Rai1, per lasciare spazio al solo Alberto Matano in pieno governo M5s-Pd quando l’adesso desaparecido Vincenzo Spadafora era deus ex machina in Rai, Lorella Cuccarini ha trovato una nuova dimensione professionale ad Amici, spopolando tra le nuove generazioni allevate a pane e Maria de Filippi.

A quanto si dice, complice il nuovo assetto politico a Viale Mazzini, a Lorella sarebbe stato offerto di tornare in Rai per sostituire Serena Bortone nello spazio pomeridiano di Rai1, oltre a condurre varie prime serate.