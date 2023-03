Nella prossima registrazione di Uomini e Donne ci sarà la scelta di Lavinia Mauro, tronista del trono classico alle prese con Alessio Corvino e Alessio Campoli: con chi uscirà dal dating show?

Cosa è successo nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne? Ecco le anticipazioni diffuse dal buon Lorenzo Pugnaloni direttamente dal suo account di Instagram:

Si è conclusa definitivamente la storia tra Gemma e Silvio, hanno discusso al centro studio tentando una rappacificazione ma non ci sono riusciti. Silvio ha deciso di andarsene dal dating show.

Ecco gli altri dettagli:

Armando ha mandato via la ragazza di ieri, oggi ne è scesa un’altra per lui ma non l’ha tenuta. A quel punto si sono scagliati contro Gianni, Aurora e anche Paola che è intervenuta contro di lui. Tina l’ha attaccato dicendo che lui ha una donna fuori. Durante la lite Gemma e Silvio lui è anche uscito dallo studio.

Per Riccardo è scesa una nuova dama e lui l’ha tenuta

Armando è uscito dallo studio dopo la lite tra Gemma e Silvio perché a quanto pare lui gli ha ripetuto per 3 volte una parola che non gli è andata giù, perciò ha preferito uscire per fumarsi una sigaretta e per calmarsi, piuttosto che accendere una discussione forte.

Quando è rientrato, Gianni ha acceso una polemica per il fatto che ogni volta si prende la briga di uscire dallo studio quando vuole facendolo intendere come un gesto di maleducazione. È intervenuta Maria dicendo che preferisce che lui esca a calmarsi piuttosto che avviare discussioni accese che vadano oltre.

Gemma e Silvio si sono comunque salutati pacificamente e si sono anche abbracciati.