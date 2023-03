Federico Nicotera ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Il tronista, nella giornata di oggi, ha deciso di uscire fuori dal programma con una delle sue corteggiatrici.

Federico ha scelto Carola e lei ha risposto di sì. Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne ci giungono dal buon Lorenzo Pugnaloni che ha descritto dettagliatamente cosa è accaduto:

Ecco gli altri dettagli:

Federico ha avuto la sorpresa in studio di avere ospiti la madre e la sorella che sono scese dedicandogli una lettera in video.

Atmosfera molto bella, Federico ha portato degli orsacchiotti di peluche e tramite delle scritte ha detto a Carola che lei era la sua scelta.

Alice in tutto ciò ha detto che si aspettava di non essere la scelta, le tremava la voce dal pianto ed è andata via poi salutando sia Federico che Maria.

Alla fine del discorso a Carola, Federico ha fatto entrare il pupazzo con scritto “Sei la mia scelta”.

Gran parte del trono over è stata occupata da Desdemona che ha lasciato il programma dopo delle segnalazioni.