Karina Cascella di recente si è lanciata in una serie di critiche nei confronti della nostra tv. Non ha tutti i torti quando afferma, tra le pagine del settimanale Mio, che sul nostro piccolo schermo la cronaca supera di gran lunga l’intrattenimento. L’opinionista inoltre ha anche svelato di non seguire questa edizione del GF Vip e non ha risparmiato una critica nei confronti di una delle attuali opinioniste.

Karina Cascella e la tv: le sue critiche (e non risparmia neppure il GF Vip)

L’intrattenimento di una volta non esiste più in tv. Parola di Karina Cascella la quale, su Mio, ha ribadito la sua nostalgia nei confronti di una tv più leggera, come quella della domenica pomeriggio di Barbara d’Urso e di Live Non è la d’Urso, trasmissione entrambe cancellate. Parlando proprio della conduttrice, nei cui salotti la Cascella era spesso presente, la stessa Karina ha commentato:

I suoi talk sono belli, ma dovrebbe esserci qualcosa in più per dare un pizzico di leggerezza tra le tante brutte notizie che ci sono. C’è troppa cronaca a mio avviso.

Parlando del GF Vip, Karina ha ammesso di non guardare più il reality, sebbene fosse una delle sue trasmissioni preferite, e di non gradire molto Orietta Berti come opinionista: