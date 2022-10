Karina Cascella, dopo la sfuriata di Elenoire Ferruzzi nei confronti di Daniele Dal Moro, ha espresso il suo punto di vista sulla concorrente del Grande Fratello Vip e il suo atteggiamento in Casa.

Allora devo chiarire un concetto perché io non ho peli sulla lingua. In realtà non dovrebbero averli nemmeno quelli che stanno nella Casa. 1, non dovrebbero averli i diretti interessati, Luca e Daniele in questo caso. Uomo, donna, gay, trans che tu sia è palese che questa persona non sia attraente, né fisicamente né purtroppo nei modi. Perché poi ci sono quelle persone che magari esteticamente e fisicamente non sono bellissime però hanno una simpatia innata, dei modi di fare gentili. Deliziosi. Quindi comunque diventano piacevoli per chi le guarda. Lei non ha nulla di tutto ciò. Di conseguenza è difficile stare con lei. Io ora sto per cucinare per esempio, no?

Ecco non riuscirei a mangiare a tavola con questa qua. Ma proprio mai nella vita. Al solo pensiero che questa qua, con quelle mani, vada alla toilette e ve lo dico nel modo più elegante possibile, e poi va a mangiare, tu ti puoi lavare quanto vuoi tu ma sotto quelle unghie così lunghe non arriverà mai a pulire. A meno che tu non stai dalla mattina alla sera a pulire la sotto. E non vedo che lei occupa il suo tempo in questa pulizia. Diventa un fattore di igiene.

Ma come puoi pensare che un bel ragazzo come Luca e Daniele si facciano fare i grattini e vogliano stare vicino a te e dormire con te. Cioè qualcuno glielo dovrà pur dire a questa qua. Le unghie sono un plus ma dico in generale proprio. Come mai nessuno glielo dice?

Questi ragazzi chiamati in causa dovrebbero avere il coraggio di dirglielo ad Elenoire: “senti tu non mi piaci”. “Tu non mi potrai mai piacere”. Ma non perché sei un trans. Perché sei brutta, perché hai le unghie lunghe tre metri. E perché non mi piaci. Perché strilli come una pazza per esempio. O perché hai dei modi terribili e lo abbiamo visto con Marco con Nikita.

Ma qualcuno glielo può dire? Anche quelli la che ascoltano le sue lamentele sugli uomini possono stare lì a dire e a far finta perché fanno finta di ascoltare, quando in realtà è ovvio che nella mente di qualsiasi persona abbia qualche neurone gli viene da dire “ma veramente questa pensa che a Daniele o a Luca possa piacere?” Ma nessuno glielo dice. Questo non è reality. Non è realtà. È finzione. È ipocrisia allo stato più puro della parola.