Jessica Selassiè: l’incontro tra il suo bisnonno e la Regina Elisabetta

La morte della regina Elisabetta ha letteralmente sconvolto tutti. Per questo motivo, in molti le hanno voluto rendere omaggio, compresa Jessica Selassiè. La vincitrice del Grande Fratello Vip, ha pubblicato sui social una foto della Queen in compagnia del suo bisnonno.

Lui è Hailé Selassié, ultimo imperatore d’Etiopia dal 1930 al 1974. La regina Elisabetta II ha visitato l’Etiopia nel febbraio 1965.

Proprio Jessica Selassiè, durante il Grande Fratello Vip aveva parlato del suo bisnonno:

47 anni fa, c’è stata una rivoluzione che ha spodestato il nostro bisnonno e che ha portato tanto dolore alla nostra famiglia. Fratelli di mio padre, sue zie, cugini e cugine non hanno fatto in tempo a scappare, come ha fatto mio padre.

Molte persone della nostra famiglia hanno subito violenze, torture, il carcere, perché appartenevano alla famiglia Haile Selassie. Mio padre è scappato perché una persona l’ha aiutato. Arrivato in Italia, 47 anni fa, ha cambiato nome per salvarsi la vita.

È andato a Londra dove c’era suo zio, ha recuperato i contatti con alcuni membri della famiglia, sparsi in giro per il mondo. Noi siamo tranquille, sappiamo chi siamo e non ci vergogniamo. A palazzo c’era un giardiniere ed è l’uomo che ha portato mio padre in Italia per salvarlo.