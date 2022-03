Jessica Selassié conquista anche il figlio dell’icona mondiale della musica reggae Bob Marley. Rohan Marley è intervenuto sotto l’ultima foto della vincitrice del Grande Fratello Vip, commentandola.

Jessica Selassié ed il commento del figlio di Bob Marley

Mentre Lulù Selassié ha conquistato sia Cardi B che Rocco Siffredi, anche Jessica Selassié non è da meno. Il figlio di Bob Marley ha commentato con una serie di emoji che applaudono.

Sia Jessica che Marley si seguono a vicenda (e Lulù a sua volta segue il figlio del re della musica reggae). Il commento di Rohan non è passato inosservato almeno per gli oltre 600 utenti che hanno messo like alla sua reazione social.

Un post condiviso da HIH Princess Jessica MHS (@jessyselassie)

Chi è Rohan Marley

Figlio di Bob Marley e di Janet Hunt, Rohan è un imprenditore ed ex giocatore di football americano. Dopo la morte del padre andò a vivere con Cedella Marley, figlia anche lei di Bob e di Rita Marley.