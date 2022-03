Jessica Selassiè nuova tronista di Uomini e Donne dal prossimo settembre? Dopo essere uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, la vincitrice del reality show ha tutta l’intenzione di approfondire la sua conoscenza con Barù.

Barù? Innamorata no! Ancora non ci conosciamo ma è stato un grande supporto dentro la Casa, mi ha aiutato anche a rinascere. Mi piace, tra di noi c’è attrazione… ma dobbiamo uscire insieme, ci dovrà essere anche un bacio.

Sotto la capanna abbiamo avuto dei bacetti… il bacio appassionato arriverà. Io ci spero, certo. Ci siamo sentiti ieri sera e mi ha detto che mi vuole vedere. Prima o poi organizzeremo la nostra prima uscita.

Lui era condizionato da altre persone che non parlavano bene di me. Chi? Soleil e Davide. Tra noi è stato un avvicinamento spontaneo perché mi piace. C’è attrazione fisica… se stessi giocando non ci rimarrei male.

Mi metteva alla prova e questa cosa mi faceva stare male. Sentire che non c’era piena fiducia…