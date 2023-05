Isola dei Famosi, amaro ritiro per Marco Predolin. L’ex naufrago ha dovuto lasciare il reality show condotto da Ilary Blasi e, per questo motivo, è intervenuto sulla faccenda a gamba tesa facendo delle precisazioni sulla decisione presa in Honduras.

Isola dei Famosi, l’amaro sfogo di Predolin: “Non l’ho deciso io!”

Volevo ringraziare tutti per l’affetto che mi avete dimostrato e per le belle parole che mi avete scritto! Ci tengo a precisare che uscire NON È STATA UNA MIA DECISIONE ma una decisione della produzione in seguito ad esami del sangue che hanno evidenziato la mia non idoneità a continuare a sostenere mancanza di cibo forzata. Mi dispiace molto che sia terminata così questa mia avventura. Grazie ancora a tutti. Ci vediamo lunedì in studio.

Claudia Motta vittima di un infortunio

Prima di Predolin anche Claudia Motta è stata vittima di un infortunio che l’ha costretta al ritiro. Dopo la notizia in diretta tv ed il saluto da parte dei naufraghi, la modella ha fatto ritorno sui social con uno scatto dall’Honduras, in attesa di poter fare ritorno in Italia: