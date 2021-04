Ieri sera all’Isola dei Famosi sono arrivati quattro nuovi naufraghi che dovrebbero ringalluzzire le dinamiche del programma che, anche ieri, ha portato a casa degli ascolti deludenti. Awed, nel corso della serata, ha svelato di avere chattato su Instagram con una delle nuove arrivate.

Tra Awed e Manuela Ferrera ci sarebbero stati dei messaggi privati su Instagram che potrebbero fare ben sperare per la costruzione di una dinamica “bollente” nonostante la fame e la mancanza del cibo:

Un messaggino su Instagram non si nega a nessuno. È stato un messaggio innocente e abbiamo avuto una bella conversazione dove mi ha riempito di complimenti, pure troppi. Perché io non mi merito complimenti per il tipo di persona che sono. Di sicuro ho una bella considerazione di Manuela.