Stefania Orlando ospite di Casa Chi ha parlato dell’Isola dei Famosi, partendo da Tommaso Zorzi nelle vesti di opinionista del reality show e svelando se accetterebbe, o meno, di sbarcare in Honduras.

Con Tommy mi sento soprattutto in tarda serata, notte… quando è più libero. Lo vedo integrato al 100%. Lui è ferratissimo e preparato con la sua punta d’ironia che non guasta mai. – si legge su Blogtivvu.com – Ma secondo me dobbiamo ancora vedere il Tommy che uscirà fuori. Io lo vedrei bene in una seconda serata per uno show su misura per lui.

All’Isola dei Famosi io? No, non ci andrei. Sono lapidaria su questo. Simone se io andassi non sarebbe contento, non è un contesto dove potrei adattarmi, mi rimanderebbe nella Casa ma all’Isola no, non mi vuole così male. – scrive Blogtivvu.com – E se andasse Simone di chi sarei gelosa? Di nessuno! Francesca Lodo è una bella ragazza, assolutamente. Ma a Simone piacciono le donne un po’ più adulte, almeno lo spero.

Io non sarei gelosa di lui. Io sono gelosa ma non lo sarei in quel contesto. Mancanza di cibo, sonno e tranquillità… toglie un po’ la parte ormonale. A me tutto mi passerebbe per la testa tranne che…