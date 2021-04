Momento di forte commozione all’Isola dei Famosi per Andrea Cerioli. L’ex tronista ha ricordato la mamma scomparsa durante le nomination. Un filmato ha ripercorso parte di alcuni confessionali dove l’influencer ha raccontato quanto lui e la sorella Giada abbiano sofferto per la morte prematura della mamma.

“Mi dispiace che mia mamma non sia qui a vedere la persona che sto diventando”, queste le parole di Cerioli che hanno commosso Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Proprio Giada, la sorella di Andrea, è intervenuta in studio:

Mamma sarebbe orgogliosissima di te, io sono orgogliosissima. Io sono la tua spalla ma tu sei altrettanto la mia. Sei il miglior esempio di uomo che le mie figlie potessero avere, non ti ringrazierò mai abbastanza. Immagino sia dura, siamo tutti orgogliosi di te. Divertiti, goditela, e ricordati che q quando avrai finito verrai a fare un safari con me. Ti amiamo, non vedo l’ora di riabbracciarti. Ma stai lì più che puoi.