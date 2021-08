Elisabetta Gregoraci dopo l’esperienza al GF Vip che le ha permesso di farsi conoscere al pubblico da casa nei suoi lati più inediti, è stata anche la regina dell’estate, alla conduzione di Battiti Live, l’evento musicale che la vede al timone insieme ad Alan Palmieri.

“Io incinta?”, Elisabetta Gregoraci mette le mani avanti e smentisce i possibili gossip

Le ultime settimane Elisabetta Gregoraci le ha trascorse tra impegni lavorativi, mare, relax in compagnia dell’amato figlio Nathan Falco e buon cibo prima di fare ritorno alla vita di tutti i giorni che la vedrà impegnata nuovamente in altre avventure televisive.

Durante la stagione calda il gossip non l’ha abbandonata per un solo istante e c’è anche chi ha insinuato un ritorno di fiamma con l’ex marito (e padre di suo figlio) Flavio Briatore. Adesso però, la Gregoraci ha deciso di mettere le mani avanti e fermare sul nascere un altro possibile gossip.

Usando l’arma dell’ironia a lei tanto cara, Elisabetta ha mostrato ai suoi follower uno dei maggiori piaceri della vita, il cibo e nello specifico la pizza, ed ha precisato divertita:

Già vedo il prossimo articolo… la Greg in dolce attesa… Non è così… dovrei solo smettere di mangiare pasta e pizza!

Cara Eli, che dire? Sei splendida così come sei e soprattutto ad una buona pizza non si può mai dire di no! Per il resto, sono tanti i fan della Gregoraci che attendono in suo ritorno in tv in occasione della nuova edizione di Scherzi a parte che la vedrà protagonista al fianco di Enrico Papi.