A partire dal prossimo 19 settembre prenderà il via la nuova edizione di Scherzi a parte, condotta da Enrico Papi nella prima serata della domenica di Canale 5. Niente più Live non è la d’Urso, dunque, ma al suo posto lo show a base di burle, format ampiamente consolidato in casa Mediaset e che negli anni ha registrato buoni risultati in termini di ascolti.

Scherzi a parte: chi sono le vallette/conduttrici che affiancheranno Enrico Papi

Scherzi a parte segnerà il ritorno a Mediaset anche di Enrico Papi dopo anni di assenza ed altre esperienze televisive altrove. Quella che vedremo da settembre sarà la quindicesima edizione dello show che andrà in onda per un totale di sei puntate per poi passare il testimone a All Togheter Now di Michelle Hunziker.

Enrico Papi, conduttore dello show, tuttavia non sarà da solo in studio ma di volta in volta ad ogni puntata sarà affiancato da diversi volti femminili. Ad anticipare di chi si tratta ci ha pensato Amedeo Venza in queste ultime ore attraverso la sua seguitissima pagina Instagram:

Paola Di Benedetto, Antonella Fiordelisi, Carolina Stramare, Antonella Elia ed Elisabetta Gregoraci. Saranno loro le vallette/conduttrici che affiancheranno Enrico Papi nella nuova edizione di Scherzi a parte!

La Elia, tra l’altro, è anche tra le vittime di uno degli scherzi in programma mentre tra gli altri volti noti caduti nelle grinfie della produzione del programma troviamo:

Paolo Del Debbio vittima di uno scherzo in diretta televisiva nel giugno 2019,

vittima di uno scherzo in diretta televisiva nel giugno 2019, Manuela Arcuri (vittima a Cinecittà World),

(vittima a Cinecittà World), Andrea Roncato (scherzo registrato alla Mostra del Cinema di Venezia),

(scherzo registrato alla Mostra del Cinema di Venezia), Valeria Marini (ha avuto a che fare con una bambola gonfiabile per adulti),

(ha avuto a che fare con una bambola gonfiabile per adulti), Lo chef Gianfranco Vissani ,

, Il giornalista Mario Giordano ,

, La cantante Orietta Berti.