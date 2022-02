La prima puntata di Michelle Impossible ha visto tra gli ospiti anche Ilary Blasi. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è riuscita con un bacio inaspettato (?) a spiazzare la padrona di casa dello show che poco prima si era resa protagonista di un bacio a sorpresa dato all’ex marito Eros Ramazzotti.

Ilary Blasi ospite di Michelle Hunziker

Dopo un monologo, Ilary Blasi è stata coinvolta da Michelle Hunziker in un ballo sfrenato sulle note di un brano eseguito dal vincitore di All Together Now, al termine del quale la moglie di Totti ha spiazzato tutti con un bacio sulle labbra alla collega.

“Ma che fai?!”, ha reagito spiazzata la Hunziker. “Beh, tra i due litiganti…”, ha replicato ironica la collega.

IL BACIO TRA ILARY E MICHELLE URLO #MichelleImpossible pic.twitter.com/fGnTVLHhzy — trashtvstellare (@tvstellare) February 16, 2022

Ed a proposito di Ilary Blasi, la conduttrice ha fatto anche una rivelazione importante sulla prossima edizione dell’Isola dei Famosi, confermando la data di inizio del reality che farà il suo esordio ufficialmente – salvo cambio di programma dell’ultimo minuti – da lunedì 21 marzo, ovvero una settimana dopo la finale del Grande Fratello Vip. Anche l’Isola, al pari del GF Vip, godrà di un doppio appuntamento settimanale, il lunedì ed il giovedì sera.

