Chi è Ilaria Mongiovì? La giovane è una talentuosa attrice e cantante italiana che sta attirando l’attenzione del pubblico per via della sua partecipazione come concorrente di Tale e Quale Show 2023. La sua carriera artistica è caratterizzata da un percorso che l’ha portata a esprimere il suo talento in vari ambiti dello spettacolo.

Ilaria Mongiovì, chi è la concorrente di Tale e Quale Show

Nata nel 1993 a Casteltermini, in provincia di Agrigento, Ilaria Mongiovì ha manifestato fin da giovane una forte passione per la musica, la danza, il canto e la recitazione. A soli 15 anni, ha fatto il suo debutto televisivo partecipando al talent show per ragazzi “Ti lascio una canzone”, condotto da Antonella Clerici.

Questa esperienza ha rappresentato il trampolino di lancio per la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Nel 2013, Ilaria Mongiovì ha partecipato al “Supernova Show,” un evento benefico trasmesso in televisione su un canale siciliano, dove giovani talenti hanno l’opportunità di farsi conoscere.

Successivamente, si è unita al gruppo teatrale “La Compagnia del Nove di Agrigento.

L’apice della sua carriera è stato raggiunto nel 2022, quando Ilaria Mongiovì ha ottenuto il ruolo di Esmeralda nello spettacolo teatrale “Notre Dame de Paris”. Questa importante esperienza le ha permesso di dimostrare il suo talento e la sua versatilità come artista.

Nel 2023, Ilaria ha deciso di accettare la sfida di Tale e Quale Show, il popolare programma televisivo condotto da Carlo Conti.

Fidanzato e vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, al momento non sono disponibili molte informazioni. Sui suoi profili social, è possibile trovare alcune foto degli anni passati con ex fidanzati dai tempi del liceo, ma non sembrano esserci tracce di relazioni più recenti.

Oltre alla sua carriera artistica, Ilaria è appassionata di viaggi, scrittura e giardinaggio, dimostrando una personalità poliedrica e versatile.