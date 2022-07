Alex Belli prima di incominciare ad essere una vera tigre da reality show, era tra i più gettonati protagonisti di soap e fiction italiane. Dopo il successo del Grande Fratello Vip, l’attore svela se tornerà alla recitazione, magari nel cast de Il Paradiso delle Signore oppure di Un posto al sole.

Il Paradiso delle Signore, Alex Belli nel cast? L’ex del GF Vip interviene

In un’intervista rilasciata tra le pagine del settimanale Nuovo Tv Alex Belli ha dichiarato se tornerà o meno alla recitazione visto che il suo nome è saltato fuori in svariate occasioni:

Ho letto in rete che si faceva il mio nome per Il Paradiso delle Signore, che ha lo stesso produttore creativo che era di Centovetrine. Al momento nella mia vita non ci sono né questa fiction né Un posto al sole. Ne riparliamo a settembre.

Alex Belli attualmente è in tour con la sua band in giro per l’Italia dopo aver pubblicato la sua prima canzone e si sta dedicando a questo tipo di promozione.

Tuttavia, non esclude di poter tornare davanti la macchina da presa per interpretare un nuovo personaggio in televisione, specie dopo le soddisfazioni che questo mestiere gli ha regalato in passato.

Oltre a Centovetrine, Belli ha preso parte anche a Furore e Sacrificio d’amore.

Per quanto riguarda i reality show, invece, ha partecipato a Ballando con le Stelle nel 2012, all’Isola dei Famosi, Temptation Island Vip nel 2019 e al Grande Fratello Vip.