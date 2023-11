Ida Platano è la nuova tronista di Uomini e Donne. L’ex volto del trono over è stata annunciata a sorpresa dal programma di Maria De Filippi sul sito e sui profili social di Witty Tv: come ha reagito Alessandro Vicinanza?

L’ex protagonista del trono over era uscita qualche mese fa proprio dalla trasmissione di Canale 5 insieme al compagno Alessandro Vicinanza: nonostante qualche rumors nei mesi scorsi, nulla lasciava presagire una possibile rottura.

Ida Platano sul trono di Uomini e Donne a distanza di qualche giorno dall’abbandono di Manuela Carriero dal trono di Uomini e Donne:

Sono Ida, ho 42 anni e vengo da Brescia – si presenta così ai telespettatori che la conoscono già molto bene -. Faccio la parrucchiera e passo la gran parte del tempo nel mio salone.

Sono nuovamente single. Dopo una storia durata 11 mesi, ho deciso di chiudere. Oggi voglio rimettermi in gioco. Non rincorrerò più nessuno. Sono molto romantica, una donna decisa, dinamica, impulsiva, aggressiva, gelosa e diretta. Questo può dare fastidio ma non mi interessa.