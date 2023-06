Qual è il vero rapporto tra Helena Prestes e Marco Mazzoli? L’ex naufraga è stata additata dal vincitore dell’Isola dei Famosi come una “persona davvero problematica”. Sono state queste le parole che lo speaker ha rivolto all’ex compagna di avventura attraverso una intervista al Corriere della Sera. Ma come ha replicato la Prestes?

Helena Prestes risponde alle accuse di Marco Mazzoli

Helena Prestes ha voluto replicata a Marco Mazzoli attraverso le sue Instagram Stories (video in apertura). La modella brasiliana non ha affatto negato di aver avuto dei problemi in Honduras a causa della fame e delle problematiche nel riuscire a legare con il resto del gruppo:

Io vi confermo: Marco mi ha conosciuto all’Isola e sull’Isola ho avuto dei problemi. Dall’inizio mi hanno nominato, lo hanno fatto sei volte e sono rimasta. Non andava bene la testa e non andava bene il fatto che la fame sia stato il mio peggior nemico. E lui lo sa, ma sicura che non mi conosce nella vita reale.

Entrando nel dettaglio di quello che è il loro rapporto ha proseguito:

Abbiamo parlato molte volte, è una persona più umana di molte altre là dentro. Ha meritato la vittoria, ora non è il momento di fare zizzania, tranquillizzatevi, gli voglio bene,. Ha sempre avuto il supporto per andare in finale, i miei problemi erano molto seri… Non ci conosciamo nella vita reale e spero ne avremo l’opportunità. Spero che manterrà il giudizio su di me, di persona super simpatica, che aveva quando mangiavamo in hotel e non c’erano difficoltà di sopravvivenza e di gioco.

Mazzoli avrà intenzione di conoscerla anche a telecamere spente e lontani dal gioco di un reality?