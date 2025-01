Rissa tra Helena e Jessica, il gesto shock al GF: squalifica immediata in arrivo? Cosa è successo nella Casa – VIDEO

Gli scontri tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi nella Casa del Grande Fratello hanno raggiunto un punto di rottura. Dopo settimane di discussioni e incomprensioni, culminate in un diverbio durante la cena, la situazione è degenerata in un gesto clamoroso da parte di Helena, che ha lanciato dell’acqua fredda contenuta in un bollitore addosso a Jessica.

Gli scontri tra Helena e Jessica: una tensione crescente

Il momento di tensione ha costretto la produzione a interrompere la diretta. Ora ci si interroga su quali provvedimenti verranno presi nei confronti di Helena.

Le tensioni tra le due concorrenti non sono nuove. Negli ultimi giorni, Helena Prestes ha più volte criticato apertamente Jessica, creando attriti anche su questioni apparentemente banali, come una partita di carte.

Nonostante alcuni tentativi di chiarimento, come il confronto avvenuto a bordo piscina, i dissapori non sono mai stati del tutto risolti, riemergendo in varie occasioni.

L’incidente durante la cena: il gesto shock di Helena

Durante una discussione a tavola, il diverbio tra Helena e Jessica si è fatto particolarmente acceso. Nel culmine della lite, Helena si è alzata e ha lanciato acqua fredda dal bollitore verso Jessica.

Un gesto che ha lasciato tutti i presenti senza parole e ha spinto la regia a interrompere immediatamente la trasmissione in diretta.

Non è ancora chiaro quali conseguenze ci saranno per la Prestes. Tuttavia, il gesto potrebbe configurarsi come una violazione grave del regolamento del programma, portando alla sua squalifica immediata.

Cosa succederà ora?

I fan del programma stanno già esprimendo il loro sdegno sui social, chiedendo provvedimenti contro Helena. La produzione del Grande Fratello non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma il gesto potrebbe portare a un confronto in puntata e, potenzialmente, all’uscita della concorrente dalla Casa.

