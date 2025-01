Helena torna in Casa e lancia una bordata a Mariavittoria – VIDEO

La tensione non accenna a diminuire al Grande Fratello, dove Helena Prestes è ancora al centro delle polemiche. Dopo il gesto estremo contro Jessica Morlacchi, la modella brasiliana ha trascorso la notte nella suite per evitare ulteriori confronti.

Nel frattempo le opinioni si dividono: da una parte c’è chi condanna senza appello la reazione di Helena, dall’altra chi attribuisce il suo scatto d’ira alle numerose provocazioni subite nel tempo.

Questa mattina, Helena è tornata nel gruppo e ha subito lasciato il segno con un intervento diretto e provocatorio durante un confronto tra Mariavittoria Minghetti e Alfonso D’Apice.

Mentre Mariavittoria e Alfonso cercavano di chiarire alcune incomprensioni, Helena è intervenuta con una frase che ha infiammato la discussione:

Mariavittoria ha risposto piccata, facendo eco alle critiche di Jessica Morlacchi sul comportamento provocatorio di Helena: “Allora lo vedi che ha ragione Jessica?”.

La tensione è ulteriormente salita, con Alfonso che ha difeso il proprio comportamento e accusato Mariavittoria di mancanza di lealtà:

La cosa su Tommaso non l’ho detta. Però non dire che non mi tengo le cose che ci siamo detti solo noi… Sai bene che io potrei infierire, ma non parlo di niente.