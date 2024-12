Gustavo Rodriguez in ospedale in prognosi riservata: Cecilia rompe il silenzio

Un drammatico incendio ha scosso Gallarate nella mattinata di giovedì 5 dicembre, coinvolgendo Gustavo Rodriguez, 65 anni, padre delle note personalità dello spettacolo Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate, per poi essere trasferito d’urgenza al reparto ustionati del Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono critiche ma stabili: è sedato e in prognosi riservata.

Cecilia Rodriguez e Veronica Cozzani: i messaggi di supporto a Gustavo Rodriguez

A rompere il silenzio è stata Cecilia Rodriguez, che attraverso un post su Instagram ha espresso tutto il suo amore e la sua vicinanza al padre: “Forza papà”, ha scritto, condividendo una foto toccante scattata durante il suo matrimonio con Ignazio Moser. Le parole semplici ma cariche di emozione hanno scatenato una valanga di commenti di solidarietà.

Anche Veronica Cozzani, moglie di Gustavo e madre di Cecilia, ha voluto mandare un messaggio pubblico: “Vamos Gus”, accompagnato da un cuore, mentre Ignazio Moser ha condiviso il post della moglie tra le sue stories, dimostrando ulteriore sostegno.

La dinamica dell’incendio: cosa è successo a Gallarate

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio si è sviluppato in un capannone situato nella zona industriale di Gallarate. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il rogo, ma testimoni presenti sul posto hanno riferito di aver visto Gustavo Rodriguez uscire dall’edificio con parte del corpo avvolta dalle fiamme. I vigili del fuoco e le autorità competenti stanno lavorando per determinare l’origine dell’incidente.

Le condizioni di salute dell’uomo

Al momento, Gustavo Rodriguez è ricoverato presso l’ospedale Niguarda di Milano, dove è stato intubato e sedato. Ha riportato ustioni sul 10% del corpo, in particolare su volto e arti, e un’intossicazione dovuta al fumo.

Nonostante la gravità della situazione, i medici rassicurano che le lesioni non hanno colpito organi vitali e che l’uomo non è in pericolo di vita.