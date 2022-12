Antonella Fiordelisi è la preferita del pubblico del Grande Fratello Vip per merito di un “barbatrucco”? Guendalina Tavassi ha svelato cosa sarebbe successo, scagliandosi contro la ex di Lenticchio.

Antonella preferita al GF Vip: Guendalina Tavassi svela per quale motivo

Secondo il pubblico social, Antonella Fiordelisi avrebbe vinto per merito dei BOT. In realtà, basta fare un semplice giro in rete tra i sondaggi online, per vedere le percentuali che andavano tutte a favore di Oriana Marzoli.

“E’ uno scandalo. Io vorrei dire ad Antonella che i suoi fan sono dei BOT… poraccia. Lei è convinta! Io vorrei solo che tutti sapessero che qua fuori tutti quanti la schifiamo e questa è la verità e non quella che si è vista lì dentro”, queste le parole della sorella di Edoardo.

Guendalina è stata contattata pure dalla ragazza che va a urlare fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip: sarà lei la portavoce dell’Italia intera? Vedremo!

Ecco il VIDEO con le parole di Guendalina.