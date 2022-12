Nel lunedì post natalizio, il Grande Fratello Vip 7 torna con una nuova puntata, la 25esima, ricca di emozioni ed adrenalina. Nella prima serata di ieri abbiamo scoperto chi è stato il preferito del pubblico da casa tra gli ultimi nominati, ma soprattutto chi rischia di essere eliminato nella prossima puntata.

Grande Fratello Vip 7, 25a puntata: il preferito

Tra Oriana, Antonino, Antonella e Sarah, finiti a nomination nella precedente puntata del Grande Fratello Vip 7, il pubblico da casa avrebbe scelto come preferita la Fiordelisi, nonostante non siano mancati i dubbi sull’esito del televoto. In effetti, tutti i sondaggi online davano per preferita Oriana.

La puntata di ieri non ha visto alcun eliminato, dunque, ma Luca Salatino ha finalmente deciso di abbandonare il reality e di tornare dalla sua Soraia.

Spazio poi alle nomination: Antonella, la preferita dal pubblico, ha deciso di mandare dritta al televoto Oriana. Gli immuni del GF Vip sono Tavassi, Onestini e Daniele, tutti e tre scelti dalla Casa. Dallo Studio, invece, Orietta Berti ha scelto Antonino, mentre Pierpaolo Pretelli e Soleil, in sostituzione di Sonia Bruganelli, hanno scelto Patrizia.

Al termine delle nomination palesi e segrete, a finire al televoto sono state: Oriana Marzoli, Nikita Pelizon, Sarah Altobello e Wilma Goich. Una di loro sarà chiamata ad abbandonare definitivamente il Grande Fratello Vip 7.